TV yayın akışı 2 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile Hükümeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Belalı Karakol
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Malefiz 2: Kötülüğün Gücü
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
12:00 Adım Farah
14:45 En Güzel Dönüşüm
16:15 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Aile Hükümeti
22:30 Ruhun Duymaz
01:00 Senden Daha Güzel
03:30 Aşk Yeniden
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Yabancı Sinema Abigail: Sınırların Ötesinde
13:30 Yüksek Sosyete
15:45 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Belalı Karakol
22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
23:45 Yabancı Sinema Belalı Karakol
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:05 Son Toplayıcılar
06:50 Aslan Ailem
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
22:00 Yabancı Sinema Evde Tek Başına 2
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Yerli Sinema İyi Aile Çocuğu
14:45 Yerli Sinema Sev Kardeşim
16:30 Yerli Sinema Caferin Çilesi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yabancı Sinema 13 Dakika
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 4
12:00 Çizgi Dizi Akıncı
12:20 Çizgi Dizi Akıncı
13:00 Yabancı Sinema Shannon’un Gökkuşağı
14:55 Yerli Sinema Göktaşı
16:55 Yerli Sinema Maide’nin Altın Günü
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Malefiz 2: Kötülüğün Gücü
22:25 Yabancı Sinema Jack Reacher: Asla Geri Dönme
00:40 Yabancı Sinema Shannon’un Gökkuşağı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Ali Yeşilırmak ve Dostları
10:30 MasterChef Türkiye All Star
13:00 Gazete Magazin
15:15 Yerli Sinema Salur Kazan
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Gazete Magazin
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Dönence
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Yabancı Sinema Ay’dan Gelen Felaket
02:30 Çemberimde Gül Oya
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