TV yayın akışı 2 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2023 Cumartesi, 13:04
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Aile Hükümeti</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Belalı Karakol</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Malefiz 2: Kötülüğün Gücü</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Aile Hükümeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Belalı Karakol

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Malefiz 2: Kötülüğün Gücü

<p>FOX TV YAYIN AKIŞI</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş</p> <p>12:00 Adım Farah</p> <p>14:45 En Güzel Dönüşüm</p> <p>16:15 Yaz Şarkısı</p> <p>19:00 Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yerli Sinema Aile Hükümeti</p> <p>22:30 Ruhun Duymaz</p> <p>01:00 Senden Daha Güzel</p> <p>03:30 Aşk Yeniden</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

12:00 Adım Farah

14:45 En Güzel Dönüşüm

16:15 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Aile Hükümeti

22:30 Ruhun Duymaz

01:00 Senden Daha Güzel

03:30 Aşk Yeniden

Player Alanı
<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Yabancı Sinema Abigail: Sınırların Ötesinde</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>15:45 Yalı Çapkını</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Belalı Karakol</p> <p>22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>23:45 Yabancı Sinema Belalı Karakol</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Yabancı Sinema Abigail: Sınırların Ötesinde

13:30 Yüksek Sosyete

15:45 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Belalı Karakol

22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

23:45 Yabancı Sinema Belalı Karakol

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:05 Son Toplayıcılar</p> <p>06:50 Aslan Ailem</p> <p>09:45 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>18:00 Biraz Kül Biraz Duman</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Yerli Sinema Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey</p> <p>22:00 Yabancı Sinema Evde Tek Başına 2</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Son Toplayıcılar

06:50 Aslan Ailem

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

22:00 Yabancı Sinema Evde Tek Başına 2

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Yerli Sinema İyi Aile Çocuğu</p> <p>14:45 Yerli Sinema Sev Kardeşim</p> <p>16:30 Yerli Sinema Caferin Çilesi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Yabancı Sinema 13 Dakika</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Yerli Sinema İyi Aile Çocuğu

14:45 Yerli Sinema Sev Kardeşim

16:30 Yerli Sinema Caferin Çilesi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yabancı Sinema 13 Dakika

<h3>ATV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 4</p> <p>12:00 Çizgi Dizi Akıncı</p> <p>12:20 Çizgi Dizi Akıncı</p> <p>13:00 Yabancı Sinema Shannon’un Gökkuşağı</p> <p>14:55 Yerli Sinema Göktaşı</p> <p>16:55 Yerli Sinema Maide’nin Altın Günü</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Malefiz 2: Kötülüğün Gücü</p> <p>22:25 Yabancı Sinema Jack Reacher: Asla Geri Dönme</p> <p>00:40 Yabancı Sinema Shannon’un Gökkuşağı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 4

12:00 Çizgi Dizi Akıncı

12:20 Çizgi Dizi Akıncı

13:00 Yabancı Sinema Shannon’un Gökkuşağı

14:55 Yerli Sinema Göktaşı

16:55 Yerli Sinema Maide’nin Altın Günü

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Malefiz 2: Kötülüğün Gücü

22:25 Yabancı Sinema Jack Reacher: Asla Geri Dönme

00:40 Yabancı Sinema Shannon’un Gökkuşağı

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI </h3> <p>08:45 Süper Bir Takım</p> <p>09:00 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>10:30 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>13:00 Gazete Magazin</p> <p>15:15 Yerli Sinema Salur Kazan</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:15 Gazete Magazin</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

13:00 Gazete Magazin

15:15 Yerli Sinema Salur Kazan

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Gazete Magazin

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Baht Oyunu</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi</p> <p>14:00 Dönence</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>00:15 Yabancı Sinema Ay’dan Gelen Felaket</p> <p>02:30 Çemberimde Gül Oya</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Dönence

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Yabancı Sinema Ay’dan Gelen Felaket

02:30 Çemberimde Gül Oya

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