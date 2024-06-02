TV yayın akışı 2 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Haziran Pazar günü tv yayın akışı...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Haziran Pazar günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Arabesk
15:15 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Kibar Feyzo
23:30 Atla Gel Şaban
01:15 Sandık Kokusu
03:45 Deliler Koğuşu
05:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Kuruluş Osman
15:40 Kardeşlerim
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Stajyer Mafya
02:00 Aldatmak
04:40 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
23:15 İnci Taneleri
02:00 Güneşin Kızları
04:00 5N1K-Tekrar
04:45 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Gaddar
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
22:45 Mucize Doktor
01:30 Yasak Elma
03:30 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
02:30 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
05:30 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Yabancı Sinema
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2022
00:15 Survivor Exstra
01:30 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
0:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Beni Böyle Sev
07:35 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:05 Yerli Dizi
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Yerli Dizi
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