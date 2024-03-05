'Bahar' zirvede: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri
Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 25 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 3. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...
Bahar - (Sezon 1 - Bölüm 3) - 12,05
İnci Taneleri - (Sezon 1 - Bölüm 6) - 10,83
Kızılcık Şerbeti - (Sezon 2 - Bölüm 53) - 10,59
Gönül Dağı - (Sezon 4 - Bölüm 129) - 9,26
Kızıl Goncalar - (Sezon 1 - Bölüm 8) - 8,85
Kuruluş Osman - (Sezon 5 - Bölüm 150) - 6,69
Sandık Kokusu - (Sezon 1 - Bölüm 12) - 5,92
Teşkilat - (Sezon 4 - Bölüm 97) - 5,29
Yargı - (Sezon 3 - Bölüm 84) - 5,28
Gaddar - (Sezon 1 - Bölüm 7) - 5,01
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