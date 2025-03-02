TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
02 Mart 2025 Pazar, 09:13
TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

2 Mart Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Mart Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Piyasa 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00

TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kardelenler

03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Dizi TV

10:50 Zembilli

14:15 Can Borcu

17:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 İkizler Memo-Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Piyasa

16:30 Uzak Şehir

19:03 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

22:45 Arka Sokaklar

TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW  YAYIN AKIŞI

01:45 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Yaz Şarkısı

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:45 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

02:30 Sahipsizler

 04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:15 Kiralık Aşk

07:00 İki Aile

08:20 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:20 Bir Şansım Olsa

15:30 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:00 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Direniş Karatay

TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:05 Beni Böyle Sev

09:45 Ömür Akkor İle Bir...

10:05 Vefa Sultan

11:45 Enine Boyuna

13:00 Dizi

15:55 Ömür Akkor İle Bir...

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

18:00 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

05:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

06:30 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

12:45 O Ses Türkiye

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor 2025

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