TV yayın akışı 2 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Mart Pazar günü tv yayın akışı...
2 Mart Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Mart Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Piyasa 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kardelenler
03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Dizi TV
10:50 Zembilli
14:15 Can Borcu
17:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 İkizler Memo-Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Piyasa
16:30 Uzak Şehir
19:03 Kanal D Ana Haber
20:00 Piyasa
22:45 Arka Sokaklar
NOW YAYIN AKIŞI
01:45 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Yaz Şarkısı
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:45 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
02:30 Sahipsizler
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:15 Kiralık Aşk
07:00 İki Aile
08:20 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20 Bir Şansım Olsa
15:30 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:00 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Direniş Karatay
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:05 Beni Böyle Sev
09:45 Ömür Akkor İle Bir...
10:05 Vefa Sultan
11:45 Enine Boyuna
13:00 Dizi
15:55 Ömür Akkor İle Bir...
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
18:00 Ramazan Sevinci
19:00 Ana Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
05:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
06:30 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
12:45 O Ses Türkiye
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor 2025
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