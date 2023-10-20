TV yayın akışı 20 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema "Nereye Gidiyorsun Aida?"
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Kirli Sepeti
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:30 Orta Sayfa
01:30 Kirli Sepeti
04:00 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Karlar Kraliçesi
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 İncir Ağacı
07:40 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 "Nereye Gidiyorsun Aida?"
23:40 3'te 3
00:50 "Nereye Gidiyorsun Aida?"
02:30 Seksenler
03:50 Diriliş "Ertuğrul"
05:40 Kapanış
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Kardeşlerim
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
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