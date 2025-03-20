TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...
20 Mart Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Mart Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Deliha 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Türkiye - Macaristan 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Başka Bir Gün 20:00
ATV Yayın Akışı
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 ATV Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün (8. Bölüm)
00:20 Zembilli (11. Bölüm)
Kanal D Yayın Akışı
06:15 Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
13:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm)
00:15 Eşref Rüya (Tekrar)
02:45 Çatı Katı Aşk (Tekrar)
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)
Show TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah (Canlı)
10:00 Siyah Kalp (Tekrar)
12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp (Yeni Bölüm)
00:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
02:45 Bahar (Tekrar)
Star TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 Star Haber
20:00 Deliha (Yerli Film)
22:15 Deliha (Tekrar)
02:00 Sefirin Kızı (Tekrar)
NOW TV Yayın Akışı
07:30 İlk Bakış (Canlı)
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)
13:30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce (Yeni Bölüm)
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm)
23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet
TRT 1 Yayın Akışı
05:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:35 Avrupalı Müslümanlar
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:15 Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:35 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
20:05 Bir Zamanlar İstanbul
TV8 Yayın Akışı
06:00 Tuzak (Dizi)
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 Gel Konuşalım (Canlı)
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama (Canlı)
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00 Türkiye - Macaristan (Canlı)
22:15 Survivor All Star-Gönüllüler (Yeni Bölüm
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