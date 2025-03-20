TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 Yayın Akışı

05:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:35 Avrupalı Müslümanlar

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:15 Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:35 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:05 Bir Zamanlar İstanbul