TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 09:28
TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20 Mart Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Mart Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Deliha 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Türkiye - Macaristan 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul  20:00

ATV YAYIN AKIŞI:  Başka Bir Gün  20:00 

TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 ATV Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün (8. Bölüm)

00:20 Zembilli (11. Bölüm)

TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

06:15 Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)

13:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

00:15 Eşref Rüya (Tekrar)

02:45 Çatı Katı Aşk (Tekrar)

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Show TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah (Canlı)

10:00 Siyah Kalp (Tekrar)

12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp (Yeni Bölüm)

00:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

02:45 Bahar (Tekrar)

TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Star TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 Deliha (Yerli Film)

22:15 Deliha (Tekrar)

02:00 Sefirin Kızı (Tekrar)

TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV Yayın Akışı

07:30 İlk Bakış (Canlı)

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)

13:30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce (Yeni Bölüm)

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm)

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet

TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 Yayın Akışı

05:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:35 Avrupalı Müslümanlar

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:15 Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:35 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:05 Bir Zamanlar İstanbul

TV yayın akışı 20 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

06:00 Tuzak (Dizi)

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 Gel Konuşalım (Canlı)

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama (Canlı)

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 Türkiye - Macaristan (Canlı)

22:15 Survivor All Star-Gönüllüler (Yeni Bölüm

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