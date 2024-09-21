TV yayın akışı 21 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Eylül günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yumurcak Veda
15:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Güneşi Beklerken
05:15 Müzik Arası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.55 Beni Böyle Sev
08.40 Yedi Numara
09.35 Yeditepe İstanbul
10.40 Hayallerinin Peşinde
11.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
12.30 Kara Ağaç Destanı
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Türk Sineması "Türk İşi Dondurma"
03.45 Kara Ağaç Destanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sefirin Kızı
12:30 Tatlım Tatlım
14:30 Aramızda Kalsın
16:30 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
23:45 Acı Tatlı Ekşi
01:30 Acı Tatlı Ekşi
03:15 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:00 Sandık Kokusu
02:15 Kızılcık Şerbeti
05:00 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Windstorm 3 / Yabancı Sinema
12:00 Akıncı Çizgi Dizi
12:20 Akıncı Çizgi Dizi
13:00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema
15:00 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kör Nokta
22:35 Kör Nokta
01:40 Ateş Kuşları
04:30 Benim İçin Üzülme
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
07:45 Yabancı Sinema / Yedi Silahşörler
10:00 MasterChef Türkiye
12:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.45 Yabani
16.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yabani
00.15 Kirli Sepeti
02.45 Kötü Kan
05.15 Mucize Doktor
06.30 Şahane Hayatim
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