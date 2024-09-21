TV yayın akışı 21 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2024 Cumartesi, 09:59
TV yayın akışı 21 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arda'nın Mutfağı 

14:00 Yumurcak Veda 

15:45 Taş Kağıt Makas 

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 

20:00 Yalan 

00:15 Arka Sokaklar 

03:00 Güneşi Beklerken 

05:15 Müzik Arası 

TV yayın akışı 21 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 

06.55 Beni Böyle Sev 

08.40 Yedi Numara 

09.35 Yeditepe İstanbul 

10.40 Hayallerinin Peşinde 

11.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 

12.30 Kara Ağaç Destanı 

19.00 Ana Haber 

20.00 Gönül Dağı 

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 

01.50 Türk Sineması "Türk İşi Dondurma" 

03.45 Kara Ağaç Destanı 

TV yayın akışı 21 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile 

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 

09:30 Sefirin Kızı 

12:30 Tatlım Tatlım 

14:30 Aramızda Kalsın 

16:30 Kiralık Aşk 

19:00 Star Haber 

20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema 

23:45 Acı Tatlı Ekşi 

01:30 Acı Tatlı Ekşi 

03:15 Dürüye'nin Güğümleri 

05:00 Kiralık Aşk 

TV yayın akışı 21 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kızılcık Şerbeti 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Siyah Kalp 

15:30 Sandık Kokusu 

18:25 Hafta Sonu Ana Haber 

20:00 Siyah Kalp 

23:00 Sandık Kokusu 

02:15 Kızılcık Şerbeti 

05:00 Yeni Gelin 

TV yayın akışı 21 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu 

10:00 Windstorm 3 / Yabancı Sinema 

12:00 Akıncı Çizgi Dizi 

12:20 Akıncı Çizgi Dizi 

13:00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema 

15:00 Bir Gece Masalı 

19:00 atv Ana Haber 

20:00 Kör Nokta 

22:35 Kör Nokta 

01:40 Ateş Kuşları 

04:30 Benim İçin Üzülme 

TV yayın akışı 21 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi 

07:30 Süper 1 Takım 

07:45 Yabancı Sinema / Yedi Silahşörler 

10:00 MasterChef Türkiye 

12:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm 

16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 Parola Parola 

02:45 Gazete Magazin 

04:45 Yabancı Sinema 

TV yayın akışı 21 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

11.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 

13.45 Yabani 

16.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 

19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu 

20.00 Yabani 

00.15 Kirli Sepeti 

02.45 Kötü Kan 

05.15 Mucize Doktor 

06.30 Şahane Hayatim 

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