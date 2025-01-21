TV yayın akışı 21 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak Salı günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2025 Salı, 09:26
TV yayın akışı 21 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21 Ocak Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Şirinler 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Ağlama İstanbul 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:45

ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00 

TV yayın akışı 21 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı

05:35 Hayatımın Neşesi

08:20 Türk Sineması “Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey”

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:40  İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:30 UEFA Avrupa Ligi “Galatasaray -  Dinamo Kiev”

20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı 

00:15 Türk Sineması “Dilsiz”

01:55 Kod Adı Kırlangıç

03:05 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 21 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 

22:00 Pek Yakında 

00:45 Desibel 

02:45 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

TV yayın akışı 21 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar 

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar 

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Deha 

04:45 Siyah Kalp

TV yayın akışı 21 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 -Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

00:00 Leyla: Hayat.. Aşk… Adalet…

01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

04:30 Memet Özer İle Mutfakta

05:45 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 21 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı 

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı  

00:20 Kuruluş Osman 

03:00 Can Borcu 

05:50 Hercai

TV yayın akışı 21 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken

09:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 21 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

12:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor Türkiye

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

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