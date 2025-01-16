Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:52

Güncelleme: 16.01.2025 - 09:52

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu Kral Kaybederse dizisinin senaryosu, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından uyarlandı. Peki, Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu hikayesiyle dikkat çeken Kral Kaybederse, parıltılı hayatıyla tanınan Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu süreçte çevresindeki hayatları nasıl etkilediğini çarpıcı bir şekilde ekrana taşıyacak.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Halit Ergenç, Kenan Baran’ı,

Aslıhan Gürbüz, Kenan’ın eşi Handan’ı,

Merve Dizdar, Kenan’ın büyük aşkı Fadi’yi canlandırıyor.

Dizide ayrıca Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.