TV yayın akışı 22 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2023 Pazar, 10:48
<p><strong>Pazar</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. <strong>İşte, 22 Ekim Pazar günü tv yayın akışı.</strong>..</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:45 Kahraman Koala Blinky Bill</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Sta</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:45 Kahraman Koala Blinky Bill

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Sta

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:30 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi</p> <p>13:45 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:45 Gönül Yarası</p> <p>16:15 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 5N1K</p> <p>05:00 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Gönül Yarası

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Bambaşka Biri</p> <p>16.00 Kirli Sepeti</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kirli Sepeti</p> <p>23:45 Bambaşka Biri</p> <p>03:00 Kader Bağları</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Bambaşka Biri

16.00 Kirli Sepeti

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Bambaşka Biri

03:00 Kader Bağları

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu</p> <p>11:00 Tülin Şahin İle Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:10 Star Haber</p> <p>19:00 Kahraman Koala Blinky Bill</p> <p>20:45 Kahraman Koala Blinky Bill</p> <p>22:30 Çinli Satıcı</p> <p>00:45 Çinli Satıcı</p> <p>02:30 Güzel Köylü</p> <p>04:30 Türk Müziği</p> <p>05:30 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:10 Star Haber

19:00 Kahraman Koala Blinky Bill

20:45 Kahraman Koala Blinky Bill

22:30 Çinli Satıcı

00:45 Çinli Satıcı

02:30 Güzel Köylü

04:30 Türk Müziği

05:30 Aramızda Kalsın

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Bir Yuvam Olsun</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Yuvam Olsun</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı</p> <p>21:45 Süt Kardeşler</p> <p>23:45 Aile</p> <p>02:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:45 Av Oyunları</p> <p>05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

21:45 Süt Kardeşler

23:45 Aile

02:30 Kızılcık Şerbeti

03:45 Av Oyunları

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>09:30 Gençlik Rüzgari</p> <p>10:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>12:30 Gazete Magazin</p> <p>16:15 Oynat Bakalım</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>01:15 %100 Futbol </p> <p>02:30 Doğduğun ev Kaderindir</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

09:30 Gençlik Rüzgari

10:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

01:15 %100 Futbol 

02:30 Doğduğun ev Kaderindir

04:30 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 İstiklal Marşı</p> <p>06:10 Beni Böyle Sev</p> <p>08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>11:40 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Gönül Dağı</p> <p>16:15 Hayatımın Neşesi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>02:40 Şehirden Uzakta</p> <p>03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı

06:10 Beni Böyle Sev

08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

16:15 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

02:40 Şehirden Uzakta

03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünner</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:30 Kuruluş Osman</p> <p>15:45 Safir</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p> <p>03:05 Kuruluş Osman</p> <p>05:50 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünner

11:30 Dizi TV

12:30 Kuruluş Osman

15:45 Safir

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ateş Kuşları

03:05 Kuruluş Osman

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

tv de ne var hangi kanalda ne var? TV rehberi

En Çok Okunan Haberler