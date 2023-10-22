TV yayın akışı 22 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:45 Kahraman Koala Blinky Bill
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Sta
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Gönül Yarası
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Bambaşka Biri
16.00 Kirli Sepeti
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Bambaşka Biri
03:00 Kader Bağları
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:10 Star Haber
19:00 Kahraman Koala Blinky Bill
20:45 Kahraman Koala Blinky Bill
22:30 Çinli Satıcı
00:45 Çinli Satıcı
02:30 Güzel Köylü
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
21:45 Süt Kardeşler
23:45 Aile
02:30 Kızılcık Şerbeti
03:45 Av Oyunları
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgari
10:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
01:15 %100 Futbol
02:30 Doğduğun ev Kaderindir
04:30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı
06:10 Beni Böyle Sev
08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
16:15 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
02:40 Şehirden Uzakta
03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünner
11:30 Dizi TV
12:30 Kuruluş Osman
15:45 Safir
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ateş Kuşları
03:05 Kuruluş Osman
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
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