TV yayın akışı 22 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 22 Haziran Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran Cumartesi TV rehberi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 İyi Aile Çocuğu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aslan Bacanak
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Av
01:45 Av
03:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv’de Hafta Sonu
10:00 Vahşetin Çağrısı / Yabancı Sinema
12:00 Görevimiz Tatil / Yerli Sinema
14:00 Oflu Hoca Trakya’da / Yerli Sinema
15:50 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aşk Uykusu / Yerli Sinema
22:00 Alan
01:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan / Yerli Sinema
02:50 Aşk Sana Benzer / Yerli Sinema
04:50 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Şimdi Aşk
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
23:15 Çok Akustik
01:45 Güneşin Kızları
03:45 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:00 Kamera Arkası
12:00 Şevkat Yerimdar
14:45 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:45 Yabani
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
12:00 Ada Masalı
14:00 Dolunay
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show
23:30 Banka İşi
01:30 Banka İşi
03:15 Dolunay
04:30 Erkenci Kuş
06:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Gazete Magazin / Yaz
15:45 Cevap Ver Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:45 Gazete Magazin
02:30 Yabancı Sinema
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
08:05 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı"
13:00 Seksenler
16:00 Gürcistan-Çekya
18:00 Ana Haber
19:00 Türkiye-Portekiz
22:00 Belçika-Romanya
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:50 Seksenler
04:00 Hayallerinin Peşinde
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