TV yayın akışı 22 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 22 Nisan Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 22 Nisan Pazartesi TV rehberi...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Dönence
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
23:30 Yargı
00:45 Yargı
02:15 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Dayı: Bir Adamın Hikayesi
22:40 Kardeşlerim
01:40 Maraşlı
04:10 Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:15 Yalı Çapkını
03:30 Aramızda Kalsın
05:30 Güzel Köylü
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:00 İncir Ağacı
07:10 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Teşkilat
02:25 Gönül Dağı
04:45 Lingo
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
04:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Yabani
02:45 Şahane Hayatım
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Yeni 'şeyh' hayatını kaybetti