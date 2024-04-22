TV yayın akışı 22 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 22 Nisan Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 22 Nisan Pazartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2024 Pazartesi, 09:46
TV yayın akışı 22 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 22 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Dönence

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

23:30 Yargı

00:45 Yargı

02:15 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

TV yayın akışı 22 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TV yayın akışı 22 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Dayı: Bir Adamın Hikayesi

22:40 Kardeşlerim

01:40 Maraşlı

04:10 Safir

TV yayın akışı 22 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Yalı Çapkını

03:30 Aramızda Kalsın

05:30 Güzel Köylü

TV yayın akışı 22 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

06:00 İncir Ağacı

07:10 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Gönül Dağı

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Teşkilat

02:25 Gönül Dağı

04:45 Lingo

TV yayın akışı 22 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

04:30 Dizi

TV yayın akışı 22 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Yabani

02:45 Şahane Hayatım

05:15 Kefaret

06:00 Adım Farah

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