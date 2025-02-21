TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...
22 Şubat Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Şubat Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Piyasa 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
23:00 Hudutsuz Sevda
01:45 Kızıl Goncalar
04:15 Her Yerde Sen
06.00 Yaz şarkısı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Bir Gece Masalı
16:00 Kardelenler
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Kardelenler
05:30 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Piyasa
22:30 Piyasa
01:00 Piyasa
04:00 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:05 Yedi Numara
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Yaşam Başka Yerde
12:00 Bir Zamanlar İstanbul
14:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Bir Zamanlar İstanbul
04:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Kral Kaybederse
15:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:15 Sahipsizler
01:40 Kral Kaybederse
03:30 Güzel Köylü
05:30 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
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