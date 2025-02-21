TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
21 Şubat 2025 Cuma, 22:54
TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

22 Şubat Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Şubat Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Piyasa 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

23:00 Hudutsuz Sevda

01:45 Kızıl Goncalar

04:15 Her Yerde Sen

06.00 Yaz şarkısı

TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Bir Gece Masalı

16:00 Kardelenler

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Kardelenler

05:30 Hercai

TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

22:30 Piyasa

01:00 Piyasa

04:00 Müzik Arası

04:45 Kuzey Güney

TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:05 Yedi Numara

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Yaşam Başka Yerde

12:00 Bir Zamanlar İstanbul

14:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Bir Zamanlar İstanbul

04:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 Kral Kaybederse

15:00 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:15 Sahipsizler

01:40 Kral Kaybederse

03:30 Güzel Köylü

05:30 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 22 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

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