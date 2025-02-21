Sevilen diziden üzen haber... 'Şakir Paşa Ailesi' yayından kaldırılıyor mu?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 22:18

Güncelleme: 21.02.2025 - 22:20

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

Şakir Paşa ailesinin torunları daha önce “Dizi bizden izin alınmadan çekiliyor” diyerek basın açıklamasında bulunmuştu.

İlerleyen zamanlarda ise Kartal’da 1200 m2’lik platoya 44 kişilik ekip tarafından kurulan ve ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada’daki tarihi köşkün yeniden tasarlandığı dekor gece yarısı çıkan yangında kül oldu.

Yangından bir gün sonra da RTÜK "mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle" yüzde 3 para cezası verdi.

Son dönemin konuşulan ve tartışma yaratan dizilerinden biri olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan beklenmeyen bir gelişme daha yaşandı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları tarafından açılan dava sonucunda dizinin mahkeme kararı ile durdurulduğu açıklandı. Yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailemizin itibar ve şerefine ağır saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayının durdurulmasına karar vermiştir."