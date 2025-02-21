'Piyasa' dizisi, Türk halk müziği ustası Musa Eroğlu'nu konuk ediyor

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:43

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:43

Başrollerini Alp Navruz ve İlayda Alişan'in oynadığı 'Piyasa', Kanal D ekranlarında cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

Dizinin ilk bölümünde Türk halk müziğinin usta ismi Musa Eroğlu, konuk oldu. Eroğlu, sevilen türküsü 'Yolun Sonu Görünüyor'u dizi için seslendirdi.

Musa Eroğlu, Kanal D'nin yeni dizisi 'Piyasa' için stüdyoya girmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkünün kendisi duygusal bir türkü, biraz da realist bir türkü. İnsanlar sevdi bunu; ancak kabul edilmeli ki sadece kasetlerde, albümlerde duyulması güçlü değil. Nerede güçlü, dizilerde güçlü. Teknolojiye ayak uyduracaksın. İletişim, ulaşım araçları; ne kullanmak ise onu kullanmak lazım. Ona çok olumlu baktım ben. İçinde ne varsa toplumun gözünün önüne sunuyorsun. Anadolu'da yaşayan insanların normal her gün yaşadığı şey bunlar. Bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkedeki insanlara hizmet ediyoruz. Çok hoşuma gitti benim" dedi.

Eroğlu, dizilerde duygusal sahnelerin derinliğini yansıtabilmek adına türkülerin tercih edilmesiyle ilgili, "Öncelikle sevindirici bir durum. İkincisi, düşünenlere teşekkür etmem lazım. Ben 60 sene bu insanlara, bu toplumun meselelerini anlattım türkülerimle. Çok zor bir olay. Keşke diyorum daha evvel yapsalardı. Yöneticiye buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"DİZİYLE ÇOK YERE ULAŞACAĞIZ"

Sahnede uzun yıllardır sanatını icra eden Eroğlu, Türk halk müziğinin kendini geliştirerek bir sonraki nesilde devam edeceğine inandığını söyledi.

Eroğlu, "Gencecik çocuklarımız; 12, 14, 15 yaşlarında benim türkülerimi birebir söylüyorlar. Onun için bu dediğimi desteklediğini düşünüyorum. Homojenliğini kendi içinde zaten sağlıyor. İnsan ilişkilerinde de öyle. Halbuki özünde iletişim, ulaşım çok önemli. Ne yapacağız bunu? Bu dizide çok yere ulaşacağımızı düşünüyorum; 'Yolun Sonu'nun ne anlama geldiğini. Çünkü halk zaten beğenmiş onu, 15, 20 senedir. Herkes biliyor sözlerini. Şimdi daha iyi anlaşılır hale geldi. Daha çok duyuldu. Çünkü 'tüketim' diye bir şey var halk müziğinde, halk edebiyatında, sinemada, müzikte. 'Biz tüketmeyelim' demiyorum. Tüketelim ama ne olduğunu da anlayalım. Bize görsel ulaşım, iletişim araçlarının fonksiyonunun, çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani aslında halk müziği bitmez. Yeniden insanların duyurusuna sunacağız bu türküyü, dizi olduğu için daha çok izlenecek. Daha çok anlaşılacak. Şimdiden teşekkür ediyorum dinleyicilere" dedi.