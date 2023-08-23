TV yayın akışı 23 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Sakra
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hareket Sekiz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Vahşetin Çağrısı
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Sakra
22:45 Sakra
01:30 Poyraz Karayel
03:30 Kavak Yeller
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 4N1K
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı
22:00 Alfa Kurt
00:00 Quantum Of Solance
02:05 Keşisen Dünyalar
04:20 Mutfak Bahane
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13.30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Hareket Sekiz
22:30 Adım Farah
01:00 Hareket Sekiz
03:00 Kısmet
03:15 Ruhun Duymaz
05:45 Yaz Şarkısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 Tuzak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera
21:45 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera
23:30 Baskın Günü
01:00 Baskın Günü
02:30 Kiralık Aşk
04:00 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün
00:15 Züğürt Ağa
02:00 Züğürt Ağa
04:15 Fatoş Sokakların Meleği
05:30 Yeni Gelin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'te 3
01:35 Kendi Düşen Ağlamaz
03:50 Seksenler
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