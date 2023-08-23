TV yayın akışı 23 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2023 Çarşamba, 09:52
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Sakra</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hareket Sekiz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vahşetin Çağrısı</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Sakra

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hareket Sekiz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vahşetin Çağrısı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Baht Oyunu</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Sakra</p> <p>22:45 Sakra</p> <p>01:30 Poyraz Karayel</p> <p>03:30 Kavak Yeller</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Sakra

22:45 Sakra

01:30 Poyraz Karayel

03:30 Kavak Yeller

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 4N1K</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Vahşetin Çağrısı</p> <p>22:00 Alfa Kurt</p> <p>00:00 Quantum Of Solance</p> <p>02:05 Keşisen Dünyalar</p> <p>04:20 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 4N1K

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı

22:00 Alfa Kurt

00:00 Quantum Of Solance

02:05 Keşisen Dünyalar

04:20 Mutfak Bahane

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>13.30 Mucize Doktor</p> <p>16:15 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Hareket Sekiz</p> <p>22:30 Adım Farah</p> <p>01:00 Hareket Sekiz</p> <p>03:00 Kısmet</p> <p>03:15 Ruhun Duymaz</p> <p>05:45 Yaz Şarkısı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13.30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Hareket Sekiz

22:30 Adım Farah

01:00 Hareket Sekiz

03:00 Kısmet

03:15 Ruhun Duymaz

05:45 Yaz Şarkısı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 Tuzak

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:30 Çöp Adam</p> <p>12:30 Yalı Çapkını</p> <p>15:30 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera</p> <p>21:45 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera</p> <p>23:30 Baskın Günü</p> <p>01:00 Baskın Günü</p> <p>02:30 Kiralık Aşk</p> <p>04:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera

21:45 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera

23:30 Baskın Günü

01:00 Baskın Günü

02:30 Kiralık Aşk

04:00 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>21:30 Maviye Sürgün</p> <p>00:15 Züğürt Ağa</p> <p>02:00 Züğürt Ağa</p> <p>04:15 Fatoş Sokakların Meleği</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Züğürt Ağa

02:00 Züğürt Ağa

04:15 Fatoş Sokakların Meleği

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>08:55 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Son Toplayıcılar</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>00:15 3'te 3</p> <p>01:35 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:50 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Son Toplayıcılar

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3'te 3

01:35 Kendi Düşen Ağlamaz

03:50 Seksenler

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