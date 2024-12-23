TV yayın akışı 23 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Aralık günü tv yayın akışı...
23 Aralık Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Aralık Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yerli Dizi Tekrar 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Çıkış Yok 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Çıkış Yok
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Dizi
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
07.30
İlk Bakış
08.00
İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45
Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30
Şakir Paşa Ailesi
13.30
En Hamarat Benim
16.30
Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00
Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm
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