TV yayın akışı 23 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 23 Haziran Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 23 Haziran Pazar TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2024 Pazar, 09:15
TV yayın akışı 23 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Petrol Kralları (Yerli Sinema)

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)

22:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

03:00 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 23 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

13:40 Alan

16:40 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Alan

03:10 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)

02:45 Kuruluş Osman

05:20 Kalp Yarası

TV yayın akışı 23 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

00:30 Çok Akustik

02:45 Güneşin Kızları

04:30 5N1K

05:00 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 23 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)

22:15 Kirli Sepeti

01:30 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)

03:30 Yasak Elma

05:30 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 23 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

10:30 Ada Masalı

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:15 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 İstanbullu Gelin

01:30 Dolunay

03:00 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 23 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Gazete Magazin

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:45 Gazete Magazin

03:00 Dizi

TV yayın akışı 23 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Böyle Sev

09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"

00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)

02:10 Gönül Dağı

04:40 Seksenler

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