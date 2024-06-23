TV yayın akışı 23 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 23 Haziran Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 23 Haziran Pazar TV rehberi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Petrol Kralları (Yerli Sinema)
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)
22:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
03:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)
13:40 Alan
16:40 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Alan
03:10 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)
02:45 Kuruluş Osman
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
00:30 Çok Akustik
02:45 Güneşin Kızları
04:30 5N1K
05:00 Tatlı İntikam
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Şevkat Yerimdar
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)
22:15 Kirli Sepeti
01:30 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)
03:30 Yasak Elma
05:30 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
10:30 Ada Masalı
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:15 Dolunay
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 İstanbullu Gelin
01:30 Dolunay
03:00 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Gazete Magazin
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:45 Gazete Magazin
03:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Beni Böyle Sev
09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"
00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)
02:10 Gönül Dağı
04:40 Seksenler
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