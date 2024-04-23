TV yayın akışı 23 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 23 Nisan Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 23 Nisan Salı TV rehberi...
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Nisan Salı günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Maça Doğrı
20:30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
22:35 Ben Bu Cihana Sığmazam
01:55 Maraşlı
04:15 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:59 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dönence
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
22:30 Veda (Yerli Sinema)
00:45 Dünya'nın Kurtuluş Günü (Yabancı Sinema)
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Bizim Köyün Şarkısı (Yerli Sinema)
22:15 Bizim Köyün Şarkısı (Yerli Sinema)
00:30 Akif (Yerli Sinema)
02:30 Akif (Yerli Sinema)
05:00 Aramızda Kalsın
06:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
13:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:15 İncir Ağacı
06:40 Benim Adım Melek
08:10 Anıtkabir'den Naklen Yayın
08:30 Benim Adım Melek
09:10 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:30 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kod Adı Kırlangıç
14:30 Lingo Türkiye
15:30 23 Nisan Gala Özel
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:10 Lingo Türkiye
01:30 Kara Ağaç Destanı
03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
06:00 Kapanış
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Yabani
00:15 Şahane Hayatım
02:45 Kirli Sepeti
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
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