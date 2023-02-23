TV yayın akışı 23 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Şubat Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Canım Oğlum
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dokuz Oğuz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Zor "Bir" Saat
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuşatma
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Al Sancak
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI 23:00 Basel - Trabzonspor
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Taçsız Prenses
15:00 Dokuz Oğuz
17:00 Yalnız Kalpler
18:15 18. Saat
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Dokuz Oğuz
22:30 Ego
01:15 Taçsız Prenses
03:45 Kefaret
05:45 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 O Kız
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Canım Oğlum
22:00 Canım Oğlum
23:00 Üç Kız Kardeş
02:30 Kuzey Güney
04:30 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Star - NTV Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
20:00 Kuşatma
21:30 Kuşatma
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Zor "Bir" Saat
21:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
23:45 Zor "Bir" Saat
01:00 Kızılcık Şerbeti
03:15 Baba
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
13:55 Adını Sen Koy
15:35 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
00:15 Yerli Dizi
02:20 Yürek Çıkmazı
04:00 Yunus Emre
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:30 atv Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aldatmak
22:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
23:55 Bir Küçük Gün Işığı
02:25 Kuruluş Osman
04:55 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa "Deprem Özel"
12:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2023
23:00 Basel - Trabzonspor
01:00 Maç
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