TV yayın akışı 23 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Şubat Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Canım Oğlum

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dokuz Oğuz

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Zor "Bir" Saat

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuşatma

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Al Sancak

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak

TV8 YAYIN AKIŞI 23:00 Basel - Trabzonspor