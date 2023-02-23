TV yayın akışı 23 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2023 Perşembe, 09:45
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Şubat Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Canım Oğlum</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Dokuz Oğuz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Zor "Bir" Saat</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kuşatma</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Al Sancak</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         23:00 Basel - Trabzonspor</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Şubat Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Canım Oğlum

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Dokuz Oğuz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Zor "Bir" Saat

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kuşatma

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Al Sancak

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak

TV8 YAYIN AKIŞI         23:00 Basel - Trabzonspor

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI    </strong></p> <p>07:00 Yalnız Kalpler</p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 Taçsız Prenses</p> <p>15:00 Dokuz Oğuz</p> <p>17:00 Yalnız Kalpler</p> <p>18:15 18. Saat</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Dokuz Oğuz</p> <p>22:30 Ego</p> <p>01:15 Taçsız Prenses</p> <p>03:45 Kefaret</p> <p>05:45 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI    

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Taçsız Prenses

15:00 Dokuz Oğuz

17:00 Yalnız Kalpler

18:15 18. Saat

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Dokuz Oğuz

22:30 Ego

01:15 Taçsız Prenses

03:45 Kefaret

05:45 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:30 Hayat Şarkısı</p> <p>13:30 O Kız</p> <p>16:15 Aşk ve Umut</p> <p>17:30 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Canım Oğlum</p> <p>22:00 Canım Oğlum</p> <p>23:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:30 Kuzey Güney</p> <p>04:30 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 O Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Canım Oğlum

22:00 Canım Oğlum

23:00 Üç Kız Kardeş

02:30 Kuzey Güney

04:30 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Star - NTV Ortak Yayın</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>17:30 Dünden Sonra Yarından Önce</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>20:00 Kuşatma</p> <p>21:30 Kuşatma</p> <p>02:30 Dünden Sonra Yarından Önce</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Star - NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

20:00 Kuşatma

21:30 Kuşatma

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>09:00 Bu Sabah</p> <p>11:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>12:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Zor "Bir" Saat</p> <p>21:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>23:45 Zor "Bir" Saat</p> <p>01:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:15 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zor "Bir" Saat

21:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

23:45 Zor "Bir" Saat

01:00 Kızılcık Şerbeti

03:15 Baba

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Vuslat</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>12:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>13:55 Adını Sen Koy</p> <p>15:35 Yunus Emre</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Al Sancak</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p> <p>02:20 Yürek Çıkmazı</p> <p>04:00 Yunus Emre</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Vuslat

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

13:55 Adını Sen Koy

15:35 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

00:15 Yerli Dizi

02:20 Yürek Çıkmazı

04:00 Yunus Emre

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:30 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Ateş Kuşları</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>22:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>23:55 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>02:25 Kuruluş Osman</p> <p>04:55 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:30 atv Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aldatmak

22:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

23:55 Bir Küçük Gün Işığı

02:25 Kuruluş Osman

04:55 Hercai

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa "Deprem Özel" </p> <p>12:00 Kırmızı Oda</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>23:00 Basel - Trabzonspor</p> <p>01:00 Maç</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa "Deprem Özel" 

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2023

23:00 Basel - Trabzonspor

01:00 Maç

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