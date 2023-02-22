ATV'deki Kardeşlerim dizisinden kötü haber. Peş peşe gittiler

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 19:39

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 19:39

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iki haftadır yayınlanmayan 'Kardeşlerim' dizisinden bir kötü haber daha geldi.

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki bir dizi olarak biliniyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı diziye iki oyuncu veda etti.



Dizinin Gönül’ü Evrim Doğan senaryodaki hikâyesi bittiği için diziye veda edecek. Doğan’ın diziden 83. bölümde ayrılacağı öğrenildi.

Aynı bölümde Gönül’ün kızı Afra’ya hayat veren Ecem Sena Bayır da ekibe veda edecek.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü cumartesi akşamı ekranda olacak. 25 Şubat 2023 tarihinde yayınlanacak olan 'Kardeşlerim' dizisinin final yapacağı iddiaları da medya kulislerinde dolaşıyordu. Ancak iddialar kanal yönetimi tarafından doğrulanmadı.



KARDEŞLERİM DİZİSİNİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisinin haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor. Dizinin kadrosundan sezon finali öncesi başka oyuncularda ayrılacak. Gelecek sezon devam edip etmeyeceği ise haziran ayında belli olacak. Özellikle genç kuşak tarafından ilgiyle izlenen 'Kardeşlerim' dizisi şimdiye dek 82 bölüm yayınlandı.



