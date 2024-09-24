TV yayın akışı 24 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 24 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2024 Salı, 09:53
TV yayın akışı 24 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Aşklar Diyarı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dağ 2

22:45 Arka Sokaklar

02:00 Güzel Aşklar Diyarı

04:30 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 24 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.45 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

15.40 Gönül Dağı

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.50 Gönül Dağı

TV yayın akışı 24 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Deha

02:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 24 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Bücür

22:00 Bücür

00:00 Yalı Çapkını

02:30 Dürüye'nin Güğümleri

04:30 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 24 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Gece Masalı

23: 50 Kör Nokta

02: 50 Karadut

TV yayın akışı 24 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 Gazete Magazin / Canlı

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 24 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

22.45 Kirli Sepeti

01.30 Kötü Kan

03.45 Mucize Doktor

05.45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV rehberi

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