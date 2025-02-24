TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...
24 Şubat Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Şubat Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Süt Kardeşler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
02:40 Zembilli
05:40 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
23:20 Başka Bir Gün
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 Uzak Şehir
04:00 5N 1K
04:45 Kuzey Güney
06:00 Piyasa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Her Yerde Sen
04:45 Memet Özer ile Mutfakta
05:45 Yaz Şarkısı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
01:30 Sahipsizler
04:30 Türk Müziği
05:30 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler
21:50 Kral Kaybederse
23:50 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:15 3'Te 3 Bölüm 232
01:30 Bir Zamanlar İstanbul
03:50 Gönül Dağı
06:23 İstiklal Marşı
06:25 Hayallerinin Peşinde Bölüm 65
07:15 Benim Güzel Ailem Bölüm 13
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse Bölüm 655
13:15 Seksenler
14:20 Teşkilat Bölüm 133
17:45 Lingo Türkiye Bölüm 239
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine Bölüm 879
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
05:00 Gençlik Rüzgarı
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
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