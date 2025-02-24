TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
24 Şubat 2025 Pazartesi, 09:13
TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24 Şubat Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Şubat Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Süt Kardeşler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00

TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

02:40 Zembilli

05:40 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

23:20 Başka Bir Gün

TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 Uzak Şehir

04:00 5N 1K

04:45 Kuzey Güney

06:00 Piyasa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Her Yerde Sen

04:45 Memet Özer ile Mutfakta

05:45 Yaz Şarkısı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

01:30 Sahipsizler

04:30 Türk Müziği

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler

21:50 Kral Kaybederse

23:50 Sahipsizler

TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 3'Te 3 Bölüm 232

01:30 Bir Zamanlar İstanbul

03:50 Gönül Dağı

06:23 İstiklal Marşı

06:25 Hayallerinin Peşinde Bölüm 65

07:15 Benim Güzel Ailem Bölüm 13

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse Bölüm 655

13:15 Seksenler

14:20 Teşkilat Bölüm 133

17:45 Lingo Türkiye Bölüm 239

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine Bölüm 879

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 

TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

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