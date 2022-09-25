TV yayın akışı 25 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 11:30
<p>Bir haftayı daha geride bıraktığımız pazar gününde  tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte,<strong> 25 Eylül Pazar TV yayın akışı...</strong></p>

Bir haftayı daha geride bıraktığımız pazar gününde  tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 25 Eylül Pazar TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>    20:00 Yargı</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>      20:00 Tozluyaka</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI   </strong>  20:00  Yalı Çapkını</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong>            20:00  Masterchef Türkiye</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI   </strong>           20:00 Gül Masalı</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong>    20:00  Hababam Sınıfı Uyanıyor</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI   </strong>       20:00  Neşet</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00  Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00  Masterchef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Gül Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Hababam Sınıfı Uyanıyor

TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00  Neşet

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>10:15 O Kız</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

10:15 O Kız

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 - İnadına Aşk - Tekrar</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Tozluyaka</p> <p>16:00 İyilik</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tozluyaka</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:00 - İnadına Aşk - Tekrar

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

16:00 İyilik

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 - İki Aile</p> <p>09:00 - Çocuk Kuşağı</p> <p>09:30 - Kiralık Aşk</p> <p>11:00 - Tülin Şahin İle Moda</p> <p>12:00 - Vahe İle Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 - Yalı Çapkını</p> <p>16:45 - Duy Beni</p> <p>18:15 - Star Haber</p> <p>19:00 - Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 - Yalı Çapkını</p> <p>22:45 - Doğu Demirkol İle Alelade Show</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - İki Aile

09:00 - Çocuk Kuşağı

09:30 - Kiralık Aşk

11:00 - Tülin Şahin İle Moda

12:00 - Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 - Yalı Çapkını

16:45 - Duy Beni

18:15 - Star Haber

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

20:00 - Yalı Çapkını

22:45 - Doğu Demirkol İle Alelade Show

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:45 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 10 Yaş Genç</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>12:15 Masterchef Türkiye</p> <p>15:15 Sinema</p> <p>18:00 Masterchef Türkiye</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:45 Türkiye'nin Doktorları

10:00 10 Yaş Genç

10:45 Gazete Magazin

12:15 Masterchef Türkiye

15:15 Sinema

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 - Yeni Gelin</p> <p>10:00 - Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 - Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 - Baba</p> <p>18:25 - Show Ana Haber</p> <p>20:00 - Hababam Sınıfı Uyanıyor</p> <p>22:15 - Sakar Şakir</p> <p>23:45 - Sakar Şakir</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Yeni Gelin

10:00 - Pazar Sürprizi

13:00 - Bir Şansım Olsa

14:30 - Baba

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 - Sakar Şakir

23:45 - Sakar Şakir

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:15 Kalk Gidelim</p> <p>08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)</p> <p>11:50 Enine Boyuna (Canlı)</p> <p>13:00 3'Te 3</p> <p>14:05 Balkan Ninnisi (Altyazılı)</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber (Canlı)</p> <p>20:00 Neşet</p> <p>21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Faroe Adaları-Türkiye" (Canlı)</p> <p>23:45 Teşkilat (Altyazılı)</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Kalk Gidelim

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 3'Te 3

14:05 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Neşet

21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Faroe Adaları-Türkiye" (Canlı)

23:45 Teşkilat (Altyazılı)

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