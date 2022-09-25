TV yayın akışı 25 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Bir haftayı daha geride bıraktığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 25 Eylül Pazar TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Gül Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Neşet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Kalk Gidelim
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 3'Te 3
14:05 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Neşet
21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Faroe Adaları-Türkiye" (Canlı)
23:45 Teşkilat (Altyazılı)
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Afiş skandalında yeni gelişme...
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Fenerbahçe'de Bruma için karar verildi!
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşu ilan edildi
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Devletin değil AKP'nin bürokratı