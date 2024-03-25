TV yayın akışı 25 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 25 Mart Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 25 Mart Pazartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2024 Pazartesi, 09:37
TV yayın akışı 25 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Taş Kağıt Makas

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Korkusuz Korkak

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor All Star 20225

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI        20:00 Yaban Çiçekleri

TV yayın akışı 25 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 Yayın Akışı

06:30 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10.30: Alişan İle Hayata Gülümse

13.15: Mehmed:Fetihler Sultanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

18:35 Ramazan Sevinci

19.20 Ana Haber

20.05 İddiaların aksine

20:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV yayın akışı 25 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Üç Kağıtçı

23:30 Korkusuz Korkak

23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

TV yayın akışı 25 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:50 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar

20:00 Yaban Çiçekleri

22:45 Yaban Çiçekleri

01:00 Kim Milyoner Olmak İster?

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur

TV yayın akışı 25 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW (FOX) Yayın Akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Yabani

02:45 Yaz Şarkısı

03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

TV yayın akışı 25 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

22:45 Koruyucu

00:45 Arka Sokaklar

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

TV yayın akışı 25 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

02:15 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 25 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

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