TV yayın akışı 25 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 25 Mart Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 25 Mart Pazartesi TV rehberi...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Taş Kağıt Makas
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Korkusuz Korkak
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 20225
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaban Çiçekleri
TRT1 Yayın Akışı
06:30 Benim Adım Melek
09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10.30: Alişan İle Hayata Gülümse
13.15: Mehmed:Fetihler Sultanı
16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
18:35 Ramazan Sevinci
19.20 Ana Haber
20.05 İddiaların aksine
20:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Üç Kağıtçı
23:30 Korkusuz Korkak
23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
ATV Yayın Akışı
06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:50 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar
20:00 Yaban Çiçekleri
22:45 Yaban Çiçekleri
01:00 Kim Milyoner Olmak İster?
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur
NOW (FOX) Yayın Akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Yabani
02:45 Yaz Şarkısı
03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
Kanal D Yayın Akışı
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Koruyucu
00:45 Arka Sokaklar
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
02:15 Aramızda Kalsın
TV8 Yayın Akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
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