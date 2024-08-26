TV yayın akışı 26 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2024 Pazartesi, 09:44
TV yayın akışı 26 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ağustos günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 26 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:10 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

23:15 Annem

01:30 Annem

03:15 Güneşi Beklerken

04:45 Çatı Katı Aşk

TV yayın akışı 26 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

22:40 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

00:50 Safir

03:40 Tatar Ramazan 1. Bölüm

02:20 Ateş Kuşları

TV yayın akışı 26 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İntikam Kurşunu

TV yayın akışı 26 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

21:30 Sen Kimsin

23:30 Sen Kimsin

02:30 Yüksek Sosyete

05:00 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 26 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.35 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

10.00 TRT Haber Ortak Yayını

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Türk Sineması

TV yayın akışı 26 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Gazete Magazin Yaz

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 26 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:30 Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20.00 Recep İvedik 6

22:15 Kızıl Goncalar

01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:00 Son Yaz

05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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