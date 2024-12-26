TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2024 Perşembe, 10:23
TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yerli Dizi Tekrarı 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Aşk Tarifi 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Holding 20:00

TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Uzak Şehir

02:30 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Hayallerinin Peşinde

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:20 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Aşk Tarifi

22:00 Kaos

00:30 Aşk Tarifi

02:20 Seksenler

03:35 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Deha

TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

22:00 Yerli Dizi Tekrarı

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Söz

TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Holding

23:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:45 Can Borcu

03:40 Aldatmak

TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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