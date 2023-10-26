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TV yayın akışı 26 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2023 Perşembe, 09:47
<p><strong>Perşembe</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ölümcül Makineler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hudutsuz Sevda</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ölümcül Makineler

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hudutsuz Sevda

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Dilek Taşı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ölümcül Makineler</p> <p>22:30 Büyük Haydut</p> <p>01:15 Ölümcül Makineler</p> <p>03:15 Aşk ve Umut</p> <p>05:00 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Dilek Taşı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ölümcül Makineler

22:30 Büyük Haydut

01:15 Ölümcül Makineler

03:15 Aşk ve Umut

05:00 Güneşi Beklerken

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12.00 En Hamarat Benim</p> <p>15:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>17:30 Hudutsuz Sevda</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Hudutsuz Sevda</p> <p>23:45 Adım Farah</p> <p>02:30 Bambaşka Biri</p> <p>04:45 Bu Tabak Kimin?</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Adım Farah

02:30 Bambaşka Biri

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı</p> <p>22:30 Tokatçı</p> <p>23:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:30 Tokatçı</p> <p>04:00 Bir Yuvam Olsun</p> <p>05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:30 Tokatçı

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Tokatçı

04:00 Bir Yuvam Olsun

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>01:20 Safir</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Safir

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Bir Küçük Gün Işığı

TV rehberi hangi kanalda ne var? tv de ne var

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