TV yayın akışı 26 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ölümcül Makineler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hudutsuz Sevda
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Dilek Taşı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ölümcül Makineler
22:30 Büyük Haydut
01:15 Ölümcül Makineler
03:15 Aşk ve Umut
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Adım Farah
02:30 Bambaşka Biri
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:30 Tokatçı
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Tokatçı
04:00 Bir Yuvam Olsun
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Safir
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Bir Küçük Gün Işığı
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