TV yayın akışı 26 Kasım 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Darmaduman
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Öldür beni sevgilim
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Pişir de Görelim
15:30 Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
06:15 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bir Peri Masalı
14:30 İyilik
16:30 Darmaduman
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
01:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Toprak ile Fidan
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi
15:00 En Güzel Bölüm
15:30 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:15 Doğu Demirkol ile Alelade Show
01:00 Öldür Beni Sevgilim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Güzel Günler
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Kalk Gidelim
10:00 Hayallerinin Peşinde
10:50 Yürek Çıkmazı
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Tunus-Avustralya"
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Polonya-Suudi Arabistan"
18:00 Ana Haber
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Elem Maçları "Fransa-Danimarka"
21:00 upa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Arjantin-Meksika"
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
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