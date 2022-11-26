TV yayın akışı 26 Kasım 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2022 Cumartesi, 11:58
<p>Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Darmaduman</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Öldür beni sevgilim</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p>

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Darmaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Öldür beni sevgilim

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Yargı</p> <p>16:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Tuzak</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:30 Pişir de Görelim</p> <p>15:30 Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Pişir de Görelim

15:30 Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:15 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Bir Peri Masalı</p> <p>14:30 İyilik</p> <p>16:30 Darmaduman</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Darmaduman</p> <p>01:00 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:15 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Bir Peri Masalı

14:30 İyilik

16:30 Darmaduman

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

01:00 Yasak Elma

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Toprak ile Fidan</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Yerli Dizi</p> <p>15:00 En Güzel Bölüm</p> <p>15:30 Gecenin Ucunda</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Öldür Beni Sevgilim</p> <p>22:15 Doğu Demirkol ile Alelade Show </p> <p>01:00 Öldür Beni Sevgilim</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Toprak ile Fidan

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi

15:00 En Güzel Bölüm

15:30 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Öldür Beni Sevgilim

22:15 Doğu Demirkol ile Alelade Show 

01:00 Öldür Beni Sevgilim

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Güzel Günler </p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Güzel Günler</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler 

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Güzel Günler

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

<p>ATV YAYIN AKIŞI</p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p> <p>03:20 Kuruluş Osman</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Kuruluş Osman

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:10 Kalk Gidelim</p> <p>10:00 Hayallerinin Peşinde</p> <p>10:50 Yürek Çıkmazı</p> <p>13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Tunus-Avustralya"</p> <p>15:00 Kupa Günlüğü</p> <p>16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Polonya-Suudi Arabistan"</p> <p>18:00 Ana Haber</p> <p>19:00 2022 Dünya Kupası Grup Elem Maçları "Fransa-Danimarka"</p> <p>21:00 upa Saati</p> <p>22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Arjantin-Meksika"</p> <p>00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Kalk Gidelim

10:00 Hayallerinin Peşinde

10:50 Yürek Çıkmazı

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Tunus-Avustralya"

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Polonya-Suudi Arabistan"

18:00 Ana Haber

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Elem Maçları "Fransa-Danimarka"

21:00 upa Saati

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Arjantin-Meksika"

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

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