TV yayın akışı 26 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2024 Pazar, 09:58
TV yayın akışı 26 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı- Final

00:15 Taş Kağıt Makas

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:00 5N1K-Tekrar

04:45 Bodrum Masalı

TV yayın akışı 26 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Beni Böyle Sev

07:20 Nostalji Kuşağı ‘Perihan Abla’

08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

09:30 Anıtkabir’den Naklen Yayın

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

13:45 Gönül Dağı

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:55 3’te 3

01:10 Kara Ağaç Destanı

03:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 26 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Aldatmak

15:40 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması

21:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Aldatmak

03:00 Kuruluş Osman

05:40 Kalp Yarası

TV yayın akışı 26 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evde Mutluluk

14:20 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 ( Yeni Bölüm)

23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

TV yayın akışı 26 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Petrol Kralları

14:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:15 Üçkağıtçı

23:45 En Büyük Şaban

01:45 Sandık Kokusu

04:15 Petrol Kralları

05:30 Aziz

TV yayın akışı 26 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Gaddar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti- Sezon Fİnali

23:45 Kızıl Goncalar

03:00 Tetikçinin Oğlu

05:15 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

TV yayın akışı 26 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Exstra

01:30 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin

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