TV yayın akışı 26 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı- Final
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N1K-Tekrar
04:45 Bodrum Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Beni Böyle Sev
07:20 Nostalji Kuşağı ‘Perihan Abla’
08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
09:30 Anıtkabir’den Naklen Yayın
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
13:45 Gönül Dağı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3’te 3
01:10 Kara Ağaç Destanı
03:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Aldatmak
15:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması
21:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Aldatmak
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evde Mutluluk
14:20 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 ( Yeni Bölüm)
23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
05:30 Güzel Köylü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Petrol Kralları
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:15 Üçkağıtçı
23:45 En Büyük Şaban
01:45 Sandık Kokusu
04:15 Petrol Kralları
05:30 Aziz
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Gaddar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti- Sezon Fİnali
23:45 Kızıl Goncalar
03:00 Tetikçinin Oğlu
05:15 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Exstra
01:30 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
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