TV yayın akışı 26 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Şubat Çarşamba günü tv yayın akışı...
26 Şubat Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Şubat Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: YABANCI SİNEMA "KİNG KONG" 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE
13:15 SEKSENLER
14:30 BİR ZAMANLAR İSTANBUL
17:45 LİNGO TÜRKİYE
19:00 ANA HABER
19:55 İDDİALARIN AKSİNE
20:00 YABANCI SİNEMA "KİNG KONG"
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can (Tekrar)
09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 Piyasa (Tekrar)
13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 Annem Ankara (Yeni Bölüm)
00:15 Piyasa (Tekrar)
02:45 Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
05:00 Kuzey Güney (Tekrar)
08:00 Bu Sabah (Canlı)
10:00 Sandık Kokusu (Tekrar)
12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Sandık Kokusu (Yeni Bölüm)
00:15 Siyah Kalp (Tekrar)
02:45 Bahar (Tekrar)
04:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar Altyazılı)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken (Canlı)
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Yeni Bölüm)
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 Gel Konuşalım (Canlı)
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler (Yarışma)
13:15 Survivor Panorama (Canlı)
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra (Canlı)
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yarışma)
03:30 Gel Konuşalım (Program)
05:30 Dizi
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- 'Sahte diploma' iddiasına belgeli yanıt!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Müjde Ar ve eski bakan eşi trafik kazası geçirdi!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme