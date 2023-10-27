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TV yayın akışı 27 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2023 Cuma, 10:22
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Müstakbel Damat</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Ateş Kuşları  </p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Müstakbel Damat

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Ateş Kuşları  

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12.00 En Hamarat Benim</p> <p>15:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>17:30 Adım Farah</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Müstakbel Damat</p> <p>22:30 Bambaşka Biri</p> <p>23:45 Orta Sayfa</p> <p>01:45 Hudutsuz SEvda</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Müstakbel Damat

22:30 Bambaşka Biri

23:45 Orta Sayfa

01:45 Hudutsuz SEvda

06:00 Kefaret

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Arka Sokaklar</p> <p>00:15 Dilek Taşı</p> <p>02:45 Aşk ve Umut</p> <p>04:45 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

02:45 Aşk ve Umut

04:45 Güneşi Beklerken

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>00:15 Aile</p> <p>03:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Benim Tatlı Yalanım</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak</p> <p>16:30 Söz</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Yalı Çapkını</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>01:00  Ömer</p> <p>03:00 Güzel Köylü</p> <p>05:00 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

01:00  Ömer

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>01:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:50 İncir Ağacı</p> <p>07:00 Elimi Bırakma</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:15 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>18:00 Lingo</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>23:30 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>02:30 Seksenler</p> <p>03:50 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>05:40 Kapanış</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:15 Diriliş "Ertuğrul"

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

23:30 Kendi Düşen Ağlamaz

02:30 Seksenler

03:50 Diriliş "Ertuğrul"

05:40 Kapanış

<p>ATV YAYIN AKIŞI </p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p> <p>05:20 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

tv de ne var hangi kanalda ne var? TV rehberi

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