TV yayın akışı 27 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 27 Mart Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 27 Mart Çarşamba TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2024 Çarşamba, 09:43
TV yayın akışı 27 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Taş Kağıt Makas

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Bir Sevdadır

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 27 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yaban Çiçekleri

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

TV yayın akışı 27 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 İnci Taneleri

02:00 Arka Sokaklar

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

TV yayın akışı 27 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 27 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

00:15 Sakla Beni

02:30 Aramızda Kalmasın

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

TV yayın akışı 27 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

TV yayın akışı 27 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:10 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:10 Bir Sevdadır

23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

00:50 Kara Ağaç Destanı

02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma

03:40 Sahur Bereketi

05:20 Kapanış

TV yayın akışı 27 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:15 Hudutsuz Sevda

02:45 Yaz Şarkısı

03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:45 İnadına Aşk

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