TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 27 Nisan Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 27 Nisan Cumartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2024 Cumartesi, 09:35
TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

14:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

11:50 Aldatmak

15:20 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:40 Safir

TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Önce Vatan (Yerli Sinema)

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Taş Kağıt Makas

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Müzik Arası

05:15 Bodrum Masalı

TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Şahane Hayatım

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

23:30 Kirli Sepeti

02:30 Senden Daha Güzel

04:30 Kefaret

06:00 Adım Farah

TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Sakla Beni

13:30 Ömer

15:30 Yerli Dizi Tekrarı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 K-9 Yabancı Sinema)

22:15 K-9 (Yabancı Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Aramızda Kalsın

04:45 Güzel Köylü

06:30 Benim Tatlı Yalanım

TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Yaşam Başka Yerde

11:50 Kod Adı Kırlangıç

13:10 Lingo Türkiye

14:35 Kara Ağaç Destanı

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Kara Ağaç Destanı

03:50 Hayallerinin Peşinde

04:35 Lingo Türkiye

TV rehberi Show TV Kanal D TV 8 Star TV

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