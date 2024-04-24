Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç 'Zamanın Kapıları' dizisinde partner olmuştu... Dizinin çekimleri başladı!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:59

Güncelleme: 24.04.2024 - 17:59

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un bulunduğu ve senaryosunu Büşra Cebeci'nin kaleme aldığı TOD ORIGINALS dizisi "Zamanın Kapıları", heyecanla beklenen bir yapım olarak çekimlere başladı.

TOD platformunda yayımlanacak dizi, her bölümde izleyiciyi merakla saran bir hikâye sunacak. Başrollerinde Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı ve Elçin Zehra İrem gibi isimlerin yer aldığı dizi, büyüleyici bir atmosfer vaat ediyor.

Dizide, asosyal bir yaşam süren bilgisayar dehası Sinan'ın (Birkan Sokullu), Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından birinin ilgi çekici kızı Nevra (Esra Bilgiç) ile karşılaşmasıyla yaşamı değişir. Geçmişin sırları açığa çıktıkça, Nevra da kendi gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Birlikte, köklerine doğru gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculuk, tutkulu bir aşkın yanı sıra birçok felaketi ve ölümü de beraberinde getirecektir.

Ayşe Övür'ün "Zamanın Kapıları: İstanbul'un Öteki Yüzü" adlı kitabından uyarlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı olarak yayımlanacak olan "Zamanın Kapıları", yakında sadece TOD platformunda izleyicilerle buluşacak.