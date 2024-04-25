NOW'un yeni dizisinden şaşırtan final kararı: 7. bölümde nokta koyuluyor...

Yayınlanma: 25.04.2024 - 21:59

Güncelleme: 25.04.2024 - 21:59

NOW ekranlarında geçtiğimiz ay yayımlanmaya başlayan Korkma Ben Yanındayım dizisinden şaşırtan final kararı geldi. Henüz 6 bölüm yayımlanan dizi cumartesi günü yayımlanacak olan bölüm ile final yapacak.

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi 9 Mart tarihinde ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almıştı.

Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerine koşan iki gencin değişen hayatına yer verilen dizide Nilsu Berfin Aktaş İnci karkterine hayat veriyordu.

SON BÖLÜMDE OLANLAR...

Mert’in pişmanlığı daha da artmıştır. İnci ve Mustafa ile yüzleşecektir. Fakat Mustafa bu aileyi kimsenin yıkamayacağını Mert’e belli eder. İnci’nin çalıştığı hastanede bir hasta yakını herkesi rehin alır. İnci’yi haberlerde gören Mert hastaneye koşar. İnci’yi Mert mi yoksa Mustafa mı kurtaracaktır? Mert’in Masal’ın gerçek babası olduğunu aileler öğrenecek midir?