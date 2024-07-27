TV yayın akışı 27 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2024 Cumartesi, 10:59
TV yayın akışı 27 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Temmuz günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 27 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ayazın Sonu Güneş

15:30 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

23:15 Çok Akustik

01:45 Güneşi Beklerken

03:30 Müzik Arası

TV yayın akışı 27 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:15 Memet Özer İle Mutfakta

14:00 Yasak Elma

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kılıbık(Yerli Sinema)

21:45 Sen Çal Kapımı

23:45 İlk Buluşma

01:30 Mucize Doktor

04:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 27 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

12:00 Aramızda Kalsın

14:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 İbo Show

00:15 İstanbullu Gelin

02:45 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 27 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Affedilmeyen (Yabancı Sinema)

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

TV yayın akışı 27 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

07:50 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Elif ve Arkadaşları: Kapadokya (Yerli Sinema)

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Habe

20:00 Yabancı Sinema "Tom Ve Jerry"

22:15 Yabancı Sinema "Baba III"

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