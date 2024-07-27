TV yayın akışı 27 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Temmuz günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ayazın Sonu Güneş
15:30 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:15 Çok Akustik
01:45 Güneşi Beklerken
03:30 Müzik Arası
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:15 Memet Özer İle Mutfakta
14:00 Yasak Elma
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kılıbık(Yerli Sinema)
21:45 Sen Çal Kapımı
23:45 İlk Buluşma
01:30 Mucize Doktor
04:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
12:00 Aramızda Kalsın
14:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 İbo Show
00:15 İstanbullu Gelin
02:45 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Affedilmeyen (Yabancı Sinema)
15:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
07:50 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Elif ve Arkadaşları: Kapadokya (Yerli Sinema)
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Habe
20:00 Yabancı Sinema "Tom Ve Jerry"
22:15 Yabancı Sinema "Baba III"
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