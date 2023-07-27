TV yayın akışı 27 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2023 Perşembe, 10:01
<p>Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>27 Temmuz Perişembe günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Sahte Balayı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Deli Aşk</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Temmuz Perişembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Sahte Balayı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Deli Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Sahte Balayı</p> <p>22:15 Kısmet</p> <p>00:45 Sahte Balayı</p> <p>02:30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Sahte Balayı

22:15 Kısmet

00:45 Sahte Balayı

02:30 Eşim Benzerim Yok

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Deli Aşk</p> <p>22:15 Olanlar Oldu</p> <p>00:30 Deli Aşk</p> <p>02:30 Olanlar Oldu</p> <p>04:30 Kiralık Aşk</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Deli Aşk

22:15 Olanlar Oldu

00:30 Deli Aşk

02:30 Olanlar Oldu

04:30 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:45 Canım Annem</p> <p>04:45 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Canım Annem

04:45 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Vermem Seni Ellere </p> <p>03:35 Üvey Anne</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Vermem Seni Ellere 

03:35 Üvey Anne

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Tehlikeli Görev</p> <p>02:15 Tehlikeli Görev</p> <p>03:30 Çiçek</p> <p>05:15 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Tehlikeli Görev

02:15 Tehlikeli Görev

03:30 Çiçek

05:15 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Ya Çok Seversen </p> <p>15:45 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>23:45 Dönence</p> <p>01:30 Poyraz Karayel</p> <p>03:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen 

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

23:45 Dönence

01:30 Poyraz Karayel

03:30 Kavak Yelleri

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 Adını Sen Koy</p> <p>09:15 Kalk Gidelim</p> <p>11:45 Şehirden Uzakta</p> <p>13:05 Seksenler</p> <p>15:50 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>23:50 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>02:25 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:45 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Adını Sen Koy

09:15 Kalk Gidelim

11:45 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

15:50 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

23:50 Sen Türkülerini Söyle

02:25 Diriliş Ertuğrul

04:45 Seksenler

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