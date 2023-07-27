TV yayın akışı 27 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Temmuz Perişembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sahte Balayı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Deli Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Sahte Balayı
22:15 Kısmet
00:45 Sahte Balayı
02:30 Eşim Benzerim Yok
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Deli Aşk
22:15 Olanlar Oldu
00:30 Deli Aşk
02:30 Olanlar Oldu
04:30 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Vermem Seni Ellere
03:35 Üvey Anne
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Tehlikeli Görev
02:15 Tehlikeli Görev
03:30 Çiçek
05:15 Aşk Laftan Anlamaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
23:45 Dönence
01:30 Poyraz Karayel
03:30 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Adını Sen Koy
09:15 Kalk Gidelim
11:45 Şehirden Uzakta
13:05 Seksenler
15:50 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
23:50 Sen Türkülerini Söyle
02:25 Diriliş Ertuğrul
04:45 Seksenler
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