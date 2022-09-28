TV yayın akışı 28 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:37
<p>Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>28 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...</strong></p>

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>    19:45 O Kız</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>       20:00 Bir Peri Masalı</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI  </strong>    20:00 Yalı Çapkını</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI  </strong>            20:00  MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI   </strong>        20:00  Mükemmel Eşleşme</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI   </strong>           20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI  </strong>  20:00  Avanak Abdi (Yerli Sinema)</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI   </strong>        20:00  Günseli Kato ile Miyako'dan Payitahta</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     19:45 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Mükemmel Eşleşme

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Avanak Abdi (Yerli Sinema)

TRT 2 YAYIN AKIŞI           20:00  Günseli Kato ile Miyako'dan Payitahta

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>19:45 O Kız</p> <p>22:00 Cumhurbaşkanı İle Özel</p> <p>23:45 O Kız</p> <p>02:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>04:30 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

19:45 O Kız

22:00 Cumhurbaşkanı İle Özel

23:45 O Kız

02:15 Üç Kız Kardeş

04:30 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>00:30 Mahkum</p> <p>03:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>05:00 Masumiyet</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

00:30 Mahkum

03:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

05:00 Masumiyet

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>22:45 Kara Bela (Yerli Sinema)</p> <p>01:30 Aramızda Kalsın</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:30 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

22:45 Kara Bela (Yerli Sinema)

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:00 Benim Adım Melek</p> <p>08:40 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayat Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden Uzakta</p> <p>13:30 Masumlar Apartmanı</p> <p>17:00 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:50 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p>23:50 Bozkır (Yerli Sinema)</p> <p>01:30 Hayallerinin Peşinde</p> <p>03:00 Masumlar Apartmanı</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayat Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:30 Masumlar Apartmanı

17:00 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Mükemmel Eşleşme

23:50 Bozkır (Yerli Sinema)

01:30 Hayallerinin Peşinde

03:00 Masumlar Apartmanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>23:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>02:00 Aldatmak</p> <p>05:00 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

23:00 Bir Küçük Gün Işığı

02:00 Aldatmak

05:00 Mutfak Bahane

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Gelin Evi</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)</p> <p>21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)</p> <p>23:30 Avanak Abdi (Yerli Sinema)</p> <p>01:30 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)

23:30 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

01:30 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p> <p>09:45 Öz'ün Yolculuğu</p> <p>10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>11:00 İzler Suretler</p> <p>11:30 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Tarih Söyleşileri</p> <p>13:30 Geziyorum</p> <p>14:00 Karalama Defteri</p> <p>14:30 Mecaz</p> <p>15:00 Yabancı Sinema: Mezbaha (The Slaughterhouse)</p> <p>16:45 Nükte</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Sade Saz</p> <p>18:45 Randevu</p> <p>19:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi</p> <p>19:30 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>19:45 Fotoğraflar</p> <p>20:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p> <p>21:00 Yerli Sinema</p> <p>21:30 Yerli Sinema - Güvercin Hırsızları</p> <p>23:00 Koca Sinan</p> <p>23:30 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>00:30 Yerli Sinema</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

09:45 Öz'ün Yolculuğu

10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

11:00 İzler Suretler

11:30 Anadolu Arkeolojisi

12:00 Hayat Sanat

12:30 Tarih Söyleşileri

13:30 Geziyorum

14:00 Karalama Defteri

14:30 Mecaz

15:00 Yabancı Sinema: Mezbaha (The Slaughterhouse)

16:45 Nükte

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Sade Saz

18:45 Randevu

19:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

19:30 Geri Dönüşen Sanat

19:45 Fotoğraflar

20:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

21:00 Yerli Sinema

21:30 Yerli Sinema - Güvercin Hırsızları

23:00 Koca Sinan

23:30 Edebiyat Söyleşileri

00:30 Yerli Sinema

28 Eylül yayın akışı ATV FOX TV Show TV star tv film TV 8 TRT2 trt 2 filmleri bugünün dizileri hangi film/dizi var?

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