TV yayın akışı 28 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 19:45 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Peri Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Mükemmel Eşleşme
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Günseli Kato ile Miyako'dan Payitahta
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bir Peri Masalı
00:30 Mahkum
03:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
05:00 Masumiyet
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
22:45 Kara Bela (Yerli Sinema)
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Kiralık Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayat Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:30 Masumlar Apartmanı
17:00 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:50 Bozkır (Yerli Sinema)
01:30 Hayallerinin Peşinde
03:00 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
23:30 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
01:30 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
09:45 Öz'ün Yolculuğu
10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
11:00 İzler Suretler
11:30 Anadolu Arkeolojisi
12:00 Hayat Sanat
12:30 Tarih Söyleşileri
13:30 Geziyorum
14:00 Karalama Defteri
14:30 Mecaz
15:00 Yabancı Sinema: Mezbaha (The Slaughterhouse)
16:45 Nükte
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Sade Saz
18:45 Randevu
19:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
19:30 Geri Dönüşen Sanat
19:45 Fotoğraflar
20:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
21:00 Yerli Sinema
21:30 Yerli Sinema - Güvercin Hırsızları
23:00 Koca Sinan
23:30 Edebiyat Söyleşileri
00:30 Yerli Sinema
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