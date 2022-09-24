Kod Adı: Sosisli filminin konusu nedir? Kod Adı: Sosisli filminin oyuncuları kimlerdir?

24 Eylül 2022 Cumartesi, 14:56

Yönetmenliğini Torsten Künstler'in yaptığı Kod Adı: Sosisli filminin senaryosunu Tripper Clancy kaleme aldı.

KOD ADI: SOSİSLİ FİLM KONUSU NEDİR?

Tecrübeli ve sert polis memuru Luke (Til Schweiger) ile deneyimsiz ancak çok kuvvetli bir hafızası olan Theo (Matthias Schweighöfer), birlikte başkanlık sarayını korumakla görevlendirilmiştir. Nöbetleri gayet olaysız geçerken beklenmedik bir saldırı gerçekleşir ve o sırada orada bulunan Moldova Büyükelçisi'nin kızı Mascha kaçırılır. Bu olay sonrası kovulan ikili, işlerini geri alabilmek için güçlerini birleştirip kaçırılan kızı kurtarmaya karar verir. Ancak bu kaçırılma olayı basit bir fidye talebinden çok daha fazlasını saklamaktadır, bu nedenle birbirine hiç benzemeyen 2 polis başlarını ciddi belalara sokacaktır.

KOD ADI: SOSİSLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kod Adı: Sosisli Filminin oyuncu kadrosunda; Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Heino Ferch yer alıyor.