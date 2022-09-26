Faroe Adaları nerede, nüfusu kaç? Faroe Adaları hangi dili konuşuyor, neyi meşhur? Faroe Adaları nereye bağlı?

FAREO ADALARININ NEYİ MEŞHUR?

Keçileri ile meşhur olduğu için “Keçi ülkesi” olarak da anılan Faroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin insan nüfusu bulunurken 80 bine yakın keçi bulunuyor.

Ayrıca deniz ürünlerinin ağırlıklı olarak tüketildiği Faroe Adaları mutfağında balık çeşitlerinin yeri çok büyük.