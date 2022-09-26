Faroe Adaları nerede, nüfusu kaç? Faroe Adaları hangi dili konuşuyor, neyi meşhur? Faroe Adaları nereye bağlı?

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:21
<p><strong>Faroe Adaları,</strong> Kuzey Atlantik’te bulunan bir adalar birliğidir.</p> <p>Birleşik Krallığın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda’nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçası. </p> <p>Dünyada oldukça az bilinirliği olan bu küçük yerin, Türkiye ile tanışması ise A Milli Futbol Takımımız'ın dün yaşadığı mağlubiyet oldu.  Torsvollur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Faroe Adaları, 2-1'lik skorla kazandı. </p> <p>İşte, en ilginç gerçekleriyle<strong> Faroe Adaları.</strong>..</p>

Faroe Adaları, Kuzey Atlantik’te bulunan bir adalar birliğidir.

Birleşik Krallığın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda’nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçası. 

Dünyada oldukça az bilinirliği olan bu küçük yerin, Türkiye ile tanışması ise A Milli Futbol Takımımız'ın dün yaşadığı mağlubiyet oldu.  Torsvollur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Faroe Adaları, 2-1'lik skorla kazandı. 

İşte, en ilginç gerçekleriyle Faroe Adaları...

<p><strong>FAROE ADALARI'NIN NÜFUSU KAÇ?</strong></p> <p>Faroe Adaları, 18 takım adadan oluşuyor. Bölgenin toplam yüzölçümü ise 1400 km2'dir.</p> <p>80 farklı milleti temsil eden 50 bin kişinin yaşadığı Faroe Adaları’nın geleneksel yemekleri ise; rüzgarda kurutulmuş balık, fermente kuzu, balina ve koyun gibi genellikle et yemekleri denebilir.</p>

FAROE ADALARI'NIN NÜFUSU KAÇ?

Faroe Adaları, 18 takım adadan oluşuyor. Bölgenin toplam yüzölçümü ise 1400 km2'dir.

80 farklı milleti temsil eden 50 bin kişinin yaşadığı Faroe Adaları’nın geleneksel yemekleri ise; rüzgarda kurutulmuş balık, fermente kuzu, balina ve koyun gibi genellikle et yemekleri denebilir.

<p><strong>Faroe Adaları bayrağı</strong>, Faroe Adaları'nın bugünkü hâli ile 5 Temmuz 1959 yılından bu yana kullandığı bayrağıdır. Bayrak, beyaz zemin üzerine bulunan ve mavi ile çevrelenmiş kırmızı İskandinav haçından oluşmaktadır.</p>

Faroe Adaları bayrağı, Faroe Adaları'nın bugünkü hâli ile 5 Temmuz 1959 yılından bu yana kullandığı bayrağıdır. Bayrak, beyaz zemin üzerine bulunan ve mavi ile çevrelenmiş kırmızı İskandinav haçından oluşmaktadır.

<p><strong>FAREO ADALARI HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?</strong></p> <p>Yüzyıllar boyunca Norveç yönetiminde kalan Faroe Adaları 1800’lerde Danimarkalılar tarafından ele geçirildi. Ancak II.Dünya Savaşı sırasında, Naziler Danimarka’yı işgal edince, Faroe Adaları, İngiliz kontrolüne geçti. Savaş bittikten sonra Faroe, bağımsızlık üzerine kafa yormaya başladı. 14 Eylül 1946’da yapılan bir referandumda seçmenlerin yüzde 50.7’si bağımsızlık için oy verdi. </p> <p><strong> Daha sonra 18 Eylül’de</strong>, adaların tek kamaralı parlamentosu olan Logting’in başkanı, bölgenin bağımsızlığını ilan etti. Ancak Danimarka hükümeti, bu bildirgeyi iptal etti.  Bölgenin Danimarka’nın kontrolü altında kalmasını sağlamak için, Danimarka Kralı X.Christian, 25 Eylül’de Logting parlementosunu feshetti. Faroe Adaları'nın bağımsızlık ilanı yalnızca 11 gün sürdü.</p>

FAREO ADALARI HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Yüzyıllar boyunca Norveç yönetiminde kalan Faroe Adaları 1800’lerde Danimarkalılar tarafından ele geçirildi. Ancak II.Dünya Savaşı sırasında, Naziler Danimarka’yı işgal edince, Faroe Adaları, İngiliz kontrolüne geçti. Savaş bittikten sonra Faroe, bağımsızlık üzerine kafa yormaya başladı. 14 Eylül 1946’da yapılan bir referandumda seçmenlerin yüzde 50.7’si bağımsızlık için oy verdi. 

Daha sonra 18 Eylül’de, adaların tek kamaralı parlamentosu olan Logting’in başkanı, bölgenin bağımsızlığını ilan etti. Ancak Danimarka hükümeti, bu bildirgeyi iptal etti.  Bölgenin Danimarka’nın kontrolü altında kalmasını sağlamak için, Danimarka Kralı X.Christian, 25 Eylül’de Logting parlementosunu feshetti. Faroe Adaları'nın bağımsızlık ilanı yalnızca 11 gün sürdü.

<p><strong>FAREO ADALARINI ANLAMAK İÇİN...</strong></p> <p>Adalarda sadece iki fast-food noktası bulunuyor; Burger King ve Danimarka fast-food zinciri olan Sunset Boulevard.</p> <p>Bölgede yalnızca 12 hücreli bir hapishanesi bulunuyor.</p> <p>Fareo'da sadece 3 tane trafik ışığı var.</p>

FAREO ADALARINI ANLAMAK İÇİN...

Adalarda sadece iki fast-food noktası bulunuyor; Burger King ve Danimarka fast-food zinciri olan Sunset Boulevard.

Bölgede yalnızca 12 hücreli bir hapishanesi bulunuyor.

Fareo'da sadece 3 tane trafik ışığı var.

<p><strong>FAREO ADALARININ NEYİ MEŞHUR?</strong></p> <p>Keçileri ile meşhur olduğu için “<strong>Keçi ülkesi</strong>” olarak da anılan Faroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin insan nüfusu bulunurken 80 bine yakın keçi bulunuyor. </p> <p>Ayrıca deniz ürünlerinin ağırlıklı olarak tüketildiği Faroe Adaları mutfağında balık çeşitlerinin yeri çok büyük.</p>

FAREO ADALARININ NEYİ MEŞHUR?

Keçileri ile meşhur olduğu için “Keçi ülkesi” olarak da anılan Faroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin insan nüfusu bulunurken 80 bine yakın keçi bulunuyor. 

Ayrıca deniz ürünlerinin ağırlıklı olarak tüketildiği Faroe Adaları mutfağında balık çeşitlerinin yeri çok büyük.

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