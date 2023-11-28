TV yayın akışı 28 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Kasım Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Düğün Dernek
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kod Adı Kırlangıç
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Aile
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Safir
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Cennet'in Gözyaşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dilek Taşı
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
22:30 Sakla Beni
00:30 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:10 İncir Ağacı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kod Adı Kırlangıç
22:30 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)
01:20 Yerli Dizi
03:50 Seksenlet
05:10 Lingo
06:10 Kapanış
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Bay Yanlış
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