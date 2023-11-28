TV yayın akışı 28 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2023 Salı, 09:45
TV yayın akışı 28 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Kasım Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Düğün Dernek 

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kod Adı Kırlangıç

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

TV yayın akışı 28 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Aile

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 28 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Safir

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Cennet'in Gözyaşları

TV yayın akışı 28 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dilek Taşı

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 28 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

22:30 Sakla Beni

00:30 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV yayın akışı 28 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:00 Tuzak

TV yayın akışı 28 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:10 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:00 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kod Adı Kırlangıç

22:30 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)

01:20 Yerli Dizi

03:50 Seksenlet

05:10 Lingo

06:10 Kapanış

TV yayın akışı 28 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Yaz Şarkısı

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Bay Yanlış

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