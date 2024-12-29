TV yayın akışı 29 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Aralık günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Titanik 20.00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.0
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00
Siyah Kalp
10:00
Yılbaşı Sürprizi
13:00
Aslan Bacanak
15:30
Deha-Tekrar
18:25
Hafta Sonu Ana Haber
20:00
Deha- Yeni Bölüm
00:15
Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30
atv’de Hafta Sonu
10: 00
Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11: 20
Dizi TV
12:10
Bir Gece Masalı
15:30
Can Borcu
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
08:30
Konuştukça
09:45
Magazin D Pazar
12:45
Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45
Arda ile Omuz Omuza
14:45
Yalan
16:30
Annem Ankara
18:30
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Titanik
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30
Çalar Saat Hafta Sonu
11.15
Ekonomi Arası
11.20
Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
15:15
Leyla
15:45
Kızıl Goncalar
16:30
Hudutsuz Sevda
19.00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar- Yeni Bölüm
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00
İki Aile
08:15
Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00
Ada Masalı
11:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15
Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15
Sen Ağlama İstanbul
19:00
Star Haber
20:00
Çok Güzel Hareketler 2
23:30
Sen Ağlama İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00
Türkiye'nin Doktorları
09:00
Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00
Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30
Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40
Yedi Numara
7:20
Alpaslan: Büyük Selçuklu
10:00
Kod Adı Kırlangıç
11.45
Enine Boyuna
13.00
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
14.25
Lingo Türkiye
18:00
Şehrime Hoş Geldiniz
19.00
Ana Haber
20.00
Teşkilat
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