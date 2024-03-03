TV yayın akışı 3 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 3 Mart Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 3 Mart Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Mart Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT1 Yayın Akışı
05:30 Kül Masalı
08:35 Kara Ağaç Destanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:05 Mehmed: Fetihler Sultan
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
ATV Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kardeşlerim
16:40 Kingsman: Gizli Servis
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
NOW (FOX) Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
Kanal D Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Taş Kağıt Makas
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
STAR TV Yayın Akışı
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Ömer
16:20 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
SHOW TV Yayın Akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Namuslu
15:15 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bahar
22:45 Salako
TV8 Yayın Akışı
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
23:30 Sakla Beni
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