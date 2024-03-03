TV yayın akışı 3 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 3 Mart Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 3 Mart Pazar TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2024 Pazar, 09:50
TV yayın akışı 3 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

TV yayın akışı 3 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 Yayın Akışı

05:30 Kül Masalı

08:35 Kara Ağaç Destanı

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

14:05 Mehmed: Fetihler Sultan

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

TV yayın akışı 3 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

 ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kardeşlerim

16:40 Kingsman: Gizli Servis

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TV yayın akışı 3 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW (FOX) Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

TV yayın akışı 3 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Taş Kağıt Makas

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

TV yayın akışı 3 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Ömer

16:20 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV yayın akışı 3 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Namuslu

15:15 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bahar

22:45 Salako

TV yayın akışı 3 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

23:30 Sakla Beni

TV rehberi hangi kanalda ne var? tv yayın akışı

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