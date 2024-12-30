TV yayın akışı 30 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 30 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Aralık pazartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2024 Pazartesi, 09:49
TV yayın akışı 30 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30 Aralık Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Aralık Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Aile Şerefi 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Terminatör: Kara Kader  20:00 

TV yayın akışı 30 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Annem Ankara

02:30 Zalim İstanbul

04:45 Taş Kağıt Makas

TV yayın akışı 30 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Kızılcık Şerbeti

09:45 Deha

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 30 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Terminatör: Kara Kader 

22:40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç 

00:45 Terminatör: Kara Kader 

03:15 Aldatmak

TV yayın akışı 30 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

00.00 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02:30 Ruhun Duymaz

04:45 Bay Yanlış

06:00 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 30 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Hayallerinin Peşinde

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00.15 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"

01:55 Lingo Türkie

03.00 Seksenler

04:00 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 30 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin

04:30 Aramızda Kalmasın

TV yayın akışı 30 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Aile Şerefi

21:45 Sen Ağlama İstanbul

00:30 Sen Ağlama İstanbul

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Söz

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