Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:04

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:04

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sezon dizinin konuk oyuncu kadrosunda yer alan şarkıcı Morena Taraku, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan şarkıcı Morena Taraku kimdir? Morena Taraku kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

MORENA TAARAKU KİMDİR?

Morena Taraku, Kosovalı model, şarkıcı ve sosyal medya fenomeni olarak tanınmaktadır. 1993 yılında Arnavutluk'ta doğan Taraku, genç yaşlardan itibaren dikkatleri üzerine çekmiş ve güzelliği ile adını duyurmuştur.

Güzellik Yarışmalarındaki Başarıları

Taraku, 2010 yılında katıldığı Miss Earth, Miss Liberty of the World ve Miss Exclusive gibi önemli güzellik yarışmalarında adından söz ettirerek, bu alanlarda başarılar elde etmiştir.

Müzik Kariyeri

Müzik dünyasında da kendine yer edinen Morena Taraku, şarkıcılık kariyerine adım atmış ve birkaç şarkı çıkarmıştır. Hem model hem de şarkıcı olarak başarılarını sürdürmekte olan Taraku, sosyal medya üzerinden büyük bir takipçi kitlesine sahiptir.