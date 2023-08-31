TV yayın akışı 31 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2023 Perşembe, 09:35
<p>Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Mandıra Filozofu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Zengo</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Cici Babam</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Adanış: Kutsal Kavga</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Mandıra Filozofu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Zengo

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Cici Babam

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Adanış: Kutsal Kavga

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Ateş Kuşları</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Adanış: Kutsal Kavga</p> <p>22:15 John Wick 3</p> <p>00.30 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>04:00 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adanış: Kutsal Kavga

22:15 John Wick 3

00.30 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:00 Mutfak Bahane

Player Alanı
<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Çöp Adam</p> <p>15:30 Ömer</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Cici Babam</p> <p>22:15 Cici Babam</p> <p>00:30 Sucu Kamil</p> <p>02:15 Sucu Kamil</p> <p>04:00 Erkenci Kuş</p> <p>05:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Çöp Adam

15:30 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Cici Babam

00:30 Sucu Kamil

02:15 Sucu Kamil

04:00 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Baht Oyunu</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Mandıra Filozofu</p> <p>22.30 Mandıra Filozofu</p> <p>00:30 Ölüm Akvaryumu</p> <p>02:00 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

22.30 Mandıra Filozofu

00:30 Ölüm Akvaryumu

02:00 Çemberimde Gül Oya

04:00 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Yakın Mesafe</p> <p>01:45 Yakın Mesafe</p> <p>03:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yakın Mesafe

01:45 Yakın Mesafe

03:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>13.45 Mucize Doktor</p> <p>16:00 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Zengo</p> <p>22:30 Kısmet</p> <p>00:45 Zengo</p> <p>03:15 Ruhun Duymaz</p> <p>05:45 Yaz Şarkısı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13.45 Mucize Doktor

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Zengo

22:30 Kısmet

00:45 Zengo

03:15 Ruhun Duymaz

05:45 Yaz Şarkısı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

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