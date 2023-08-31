TV yayın akışı 31 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Mandıra Filozofu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Zengo
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Cici Babam
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Adanış: Kutsal Kavga
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adanış: Kutsal Kavga
22:15 John Wick 3
00.30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:00 Mutfak Bahane
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
15:30 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Cici Babam
22:15 Cici Babam
00:30 Sucu Kamil
02:15 Sucu Kamil
04:00 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
22.30 Mandıra Filozofu
00:30 Ölüm Akvaryumu
02:00 Çemberimde Gül Oya
04:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yakın Mesafe
01:45 Yakın Mesafe
03:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13.45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Zengo
22:30 Kısmet
00:45 Zengo
03:15 Ruhun Duymaz
05:45 Yaz Şarkısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
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