TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

31 Ekim Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ekim Perşembe tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2024 Perşembe, 09:23
TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: 20.00 Eyvah Eyvah 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  Siyah Kalp  20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef       20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: 20: 00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı / Yerli Sinema

TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"

22.30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Arka Sokaklar

TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Bir Gece Masalı

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı / Yerli Sinema / TV'de ilk

22: 25 Metrodan Kaçış / Yabancı Sinema

00: 30 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

23.45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02.30 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Güne Başlarken

09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Eyvah Eyvah 3

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