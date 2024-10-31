TV yayın akışı 31 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
31 Ekim Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ekim Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: 20.00 Eyvah Eyvah 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: 20: 00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı / Yerli Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"
22.30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Arka Sokaklar
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Bir Gece Masalı
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı / Yerli Sinema / TV'de ilk
22: 25 Metrodan Kaçış / Yabancı Sinema
00: 30 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Sandık Kokusu
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
23.45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02.30 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Güne Başlarken
09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Eyvah Eyvah 3
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı tutanaklarında Ahmet Özer hakkında ne yazıyor?
- 'Katil, ondan başka kimse değil'
- Atatürk'e hakaret etti!
- İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!
- Tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı!
- 'Seyyar giyotin gibi'
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
- Bahçeli'nin çağrısına yanıt, Özel'e çağrı
- Erdoğan'dan Akşener'e 'af'
- Ahmet Özer adliyeye sevk edildi