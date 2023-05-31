TV yayın akışı 31 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mayıs Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah (Sezon Finali)

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakar Şakir

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI 22:00 Avrupa Ligi Final Maçı "Sevilla - Roma"

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman