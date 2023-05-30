Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi konusu nedir? Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi oyuncuları kim?
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord Of The Rings: The Two Towers) filmi TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord Of The Rings: The Two Towers) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi konusu nedir? Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi oyuncuları kim?
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord Of The Rings: The Two Towers) filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson otururken filmin senaryosunu Peter Jackson ve Philippa Boyens kaleme aldı. 20 Aralık 2002 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi konusu nedir? Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE FİLMİ KONUSU NEDİR?
İki kule, Emyn Muil tepelerinde başlar. Yollarını kaybetmiş Hobbitler Frodo ve Sam, esrarengiz Gollum'un kendilerini takip ettiğini farkederler ve onu kıskıvrak yakalarlar. Bir zamanlar bir Hobbit olan ve beş yüz yıl sahip olduğu Yüzük tarafından bozulup bir yaratığa dönüştürülen Gollum, kendisini serbest bırakmaları karşılığında, Hobbitleri Mordor'un Kara Kapıları’na götürmeye söz verir. Sam, bu yeni yol arkadaşına güvenmemektedir. Frodo ise bir zamanlar kendisi gibi bu yüzüğü taşıyan Gollum'a acımaktadır. Frodo başka şansı kalmadığı için Gollum'u izler.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Elijah Wood - Frodo Baggins
Sean Astin - Samwise Gamgee
Viggo Mortensen - Aragorn
Ian McKellen - Gandalf
Christopher Lee - Saruman
Orlando Bloom - Legolas
Liv Tyler - Arwen
Cate Blanchett - Galadriel
Hugo Weaving - Elrond
Bernard Hill - King Theoden of Rohan
Miranda Otto - Eowyn of Rohan
Karl Urban - Eomer
Brad Dourif - Grima
David Wenham - Faramir
Andy Serkis - Gollum/Smeagol
Bruce Hopkins - Gamelin
Sean Bean - Boromir
Peter Jackson - Guard of the Abyss of Helm
Billy Boyd - Pregrin
Dominic Monaghan - Meriadock
John Noble - Denethor
John Rhys Davies - Gimli
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord Of The Rings: The Two Towers) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlenmiştir.
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