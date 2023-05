Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:32

Güncelleme: 30.05.2023 - 10:32

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord Of The Rings: The Two Towers) filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson otururken filmin senaryosunu Peter Jackson ve Philippa Boyens kaleme aldı. 20 Aralık 2002 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi konusu nedir? Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki kule, Emyn Muil tepelerinde başlar. Yollarını kaybetmiş Hobbitler Frodo ve Sam, esrarengiz Gollum'un kendilerini takip ettiğini farkederler ve onu kıskıvrak yakalarlar. Bir zamanlar bir Hobbit olan ve beş yüz yıl sahip olduğu Yüzük tarafından bozulup bir yaratığa dönüştürülen Gollum, kendisini serbest bırakmaları karşılığında, Hobbitleri Mordor'un Kara Kapıları’na götürmeye söz verir. Sam, bu yeni yol arkadaşına güvenmemektedir. Frodo ise bir zamanlar kendisi gibi bu yüzüğü taşıyan Gollum'a acımaktadır. Frodo başka şansı kalmadığı için Gollum'u izler.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Elijah Wood - Frodo Baggins

Sean Astin - Samwise Gamgee

Viggo Mortensen - Aragorn

Ian McKellen - Gandalf

Christopher Lee - Saruman

Orlando Bloom - Legolas

Liv Tyler - Arwen

Cate Blanchett - Galadriel

Hugo Weaving - Elrond

Bernard Hill - King Theoden of Rohan

Miranda Otto - Eowyn of Rohan

Karl Urban - Eomer

Brad Dourif - Grima

David Wenham - Faramir

Andy Serkis - Gollum/Smeagol

Bruce Hopkins - Gamelin

Sean Bean - Boromir

Peter Jackson - Guard of the Abyss of Helm

Billy Boyd - Pregrin

Dominic Monaghan - Meriadock

John Noble - Denethor

John Rhys Davies - Gimli

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord Of The Rings: The Two Towers) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlenmiştir.